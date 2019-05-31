HABER

Selimiye Camii, Kadir Gecesi'nde dolup taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 23:47 | Son Güncelleme

EDİRNE’de Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii, Kadir Gecesi nedeniyle aralarında Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen soydaşların da bulunduğu binlerce kişiyle dolup taştı.

Selimiye Camii, Kadir Gecesi'nde dolup taştı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii, Kadir Gecesi nedeniyle aralarında Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen soydaşların da bulunduğu binlerce kişiyle dolup taştı.
Kadir gecesi nedeniyle Edirne ve Selimiye Camii ziyaretçi akınına uğradı. Bulgaristan ve Yunanistan'da Batı Trakyalı soydaşların yanı sıra otobüslerle komşu illerden gelenler, Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan iftar çadırında oruçlarını açtı. Selimiye Camii tamamen dolarken, kadınlar cami avlusunda kendileri için hazırlanan bölümlerde namaz kıldı.

FOTOĞRAFLI

Selimiye Camii, Kadir Gecesi'nde dolup taştıSelimiye Camii, Kadir Gecesi'nde dolup taştıSelimiye Camii, Kadir Gecesi'nde dolup taştıSelimiye Camii, Kadir Gecesi'nde dolup taştı

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye’nin milli meselesinde siyasi görüş farkı olmazTBMM Başkanı Şentop: Türkiye’nin milli meselesinde siyasi görüş farkı olmaz
TEM'de bayram tatili yoğunluğu (3)TEM'de bayram tatili yoğunluğu (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.