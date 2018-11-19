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Selimiye Camii, kandilde doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 22:12 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan Selimiye Camii, Mevlit kandili nedeniyle dolup taştı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan Selimiye Camii, Mevlit kandili nedeniyle dolup taştı.

Selimiye Cami, Mevlit kandilinde ziyaretçi akınına uğradı. Otobüslerle çevre illerden gelenlerle birlikte Selimiye Camii doldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Aydın, tarafından vaaz verdi. Camiye gelenler, namaz kılıp dua etti.

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