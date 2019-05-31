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Selimiye Camii'nde semazen gösterisi büyüledi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 20:21 | Son Güncelleme

EDİRNE Valiliği tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Selimiye Camii'nin avlusunda semazen gösterisi gerçekleştirildi.

Selimiye Camii'nde semazen gösterisi büyüledi 

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Valiliği tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Selimiye Camii'nin avlusunda semazen gösterisi gerçekleştirildi. Yaklaşık yarım saatlik gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi.
Edirne'de Kadir Gecesi dolayısıyla Selimiye Camii'ni ziyarete gelen vatandaşlar unutamayacakları bir anıyla ayrıldı. Akşam saatlerinde Edirne Valiliği'nin himayelerinde Mimar Sinan'ın ustalık eseri camiinin avlusunda semazen gösterisi düzenlendi. İstanbul'dan gelen 7 kişilik semazen ekibi yaklaşık yarım saatlik gösteriyle ziyaretçileri büyüledi. Gösteriyi sergileyen semazenlerden İbrahim Yağız, Selimiye Camii'nde ilk kez semazen gösterisi yaptıklarını ve manevi ortamın kendilerini çok etkilediğini söyledi. Yağız. "Yaklaşık 7 yıldır Edirne'ye geliyoruz. Selimiye Camiisi'nin avlusunda ilk defa semah gösterisi düzenliyoruz, manevi olarak çok haz aldık, bizi çok etkiledi, umuyorum ki vatandaşlarımız da etkilenmiştir" dedi.
Semazen grubu kentte bir alışveriş merkezinde ve Saraçlar Caddesi'nde de aynı gösteriyi sergiledi.

FOTOĞRAFLI

Selimiye Camii'nde semazen gösterisi büyüledi Selimiye Camii'nde semazen gösterisi büyüledi Selimiye Camii'nde semazen gösterisi büyüledi Selimiye Camii'nde semazen gösterisi büyüledi

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