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Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:06 | Son Güncelleme

Edirne’de, Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği tarihi Selimiye Camii girişinde kadın ve erkek girişleri ayrıldı. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, “Talep var. Dolayısıyla hanım efendilerin daha rahat girip çıkabilmelerini temin etmek lazım. Biz, ana girişi ikiye böldük” dedi.

Osmanlı mimarisinin zirvesi eşsiz mabet Selimiye Camisi’nde, ana giriş bölümünde kadın ve erkeklerin girişi için yeni düzenleme yapıldı. Kadınlar, caminin ana girişinin sağ tarafından kendilerine ayrılan yoldan camiye giriş yaparken, erkekler de yine ana girişin sol kenarında kendilerine ayrılan bölümden camiye giriş yapabiliyor.

'DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE UYGULANIYOR'

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Talep var. Dolayısıyla hanım efendilerin daha rahat girip çıkabilmelerini temin etmek lazım. Biz, ana girişi ikiye böldük. Hanım efendiler sağdan, beyefendiler de soldan aynı kapıdan ana girişi kullanıyor. Esas önemli olan hanım efendilerin rahat girip çıkmasını sağlamaktı. Bu Kabe-i Muazzama’da uygulanıyor. İstanbul’da bir çok camide, dünyanın çeşitli yerlerinde de uygulanıyor. Biz de aynı sistemi aldık, Selimiye’ye koyduk" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Selimiye Camisi kadın ekek girişleri ayrı

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