Selimiye Camisi'nde Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu

EDİRNE (AA) - Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EGDED) tarafından, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla mevlit okutuldu.
Cuma namazı öncesi Selimiye Camisi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, Atatürk ve şehitler için dua edildi.
Mevlidin okunmasının ardından EGDED Başkanı Veysel Güner, yaptığı açıklamada, Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.
Türk gençliği olarak Atatürk'ün işaret ettiği yönde ilerlediklerini belirten Güner, şunları kaydetti:
"Atatürk istiklal ve istikbal demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve milli kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Unutmayalım önemli olan Atatürk'ü anlamak."
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