HABER

Selimiye Camisi'nde Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

Selimiye Camisi'nde Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu

EDİRNE (AA) - Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EGDED) tarafından, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla mevlit okutuldu.

Cuma namazı öncesi Selimiye Camisi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, Atatürk ve şehitler için dua edildi.

Mevlidin okunmasının ardından EGDED Başkanı Veysel Güner, yaptığı açıklamada, Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Türk gençliği olarak Atatürk'ün işaret ettiği yönde ilerlediklerini belirten Güner, şunları kaydetti:

"Atatürk istiklal ve istikbal demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve milli kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Unutmayalım önemli olan Atatürk'ü anlamak."

PARTNERŞaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"Şaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"
Anıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdilerAnıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdiler
İstanbul'da terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı İstanbul'da terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Edirne mevlit Selimiye Camisi Veysel Güner

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütüne büyük darbe! 8 günde 4 kritik isim öldürüldü

Terör örgütüne büyük darbe! 8 günde 4 kritik isim öldürüldü

Atilla Taş gözaltına alındı!

Atilla Taş gözaltına alındı!

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Ordu’da öğrenciler Atatürk silüeti oluşturdu

Ordu’da öğrenciler Atatürk silüeti oluşturdu

Şaşkınlık veren kaza! Sultangazi'de temizlik işçisine iki tramvay çarptı

Şaşkınlık veren kaza! Sultangazi'de temizlik işçisine iki tramvay çarptı

Milli Savunma Bakanı Akar’dan 10 Kasım mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar’dan 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.