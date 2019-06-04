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Selimiye Camisi'nde bayram namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 08:09 | Son Güncelleme

Selimiye Camisi'nde bayram namazı

EDİRNE (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ne akın etti.

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Selimiye Camisi ile kent merkezindeki selatin camilerinden Eski ve Üç Şerefeli camileri doldurdu.

Selimiye Camisi'nde kılınan bayram namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de bayram namazı sonrası Selimiye Camisi'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

-Trakya'da Ramazan Bayramı coşkusu

Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazında camileri doldurdu.

Kırklareli Hızırbey Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında, bayramların önemli günlerden biri olduğunu söyledi.

Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından cami avlusunda Kırklareli Valiliği'nce bayramlaşma programı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile Müftü Demirtaş cemaat ile bayramlaştı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını tarihi Orta Cami'de kılmak isteyen vatandaşlar, camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.

Daha sonra tekbirler getirildi ve yapılan dua sonrası cemaat bayramlaştı.

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