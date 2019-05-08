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Selimiye Camisi'nin restorasyon projesi hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem: - "Kentteki en önemli vakıf eserlerinden Selimiye Camisi'nin restorasyon projesi hazır. Niyetimiz bu sene içerisinde başlayabilmek"

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Selimiye Camisi'nin restorasyon projesini hazırlattıklarını belirterek, "Niyetimiz bu sene içinde başlayabilmek." dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin, vakıf eserlerinin ve vakıf bilincinin en iyi görüldüğü yerlerden olduğunu söyledi.

"Vakıf şehir" ismini fazlasıyla hak eden Edirne'deki eserlere de Vakıflar olarak çok fazla önem verdiklerini ve özen gösterdiklerini ifade eden Ertem, bölgedeki önemli vakıf eserlerinin restorasyonunun sürdüğünü kaydetti.

- Selimiye Camisi restorasyon projesi hazır

Kentteki en önemli vakıf eserlerinden Selimiye Camisi'nin de restorasyon projesinin hazır olduğunu ifade eden Ertem, şöyle konuştu:

"Bu yıl içerisinde başlamak gibi bir düşüncemiz var fakat Sultanahmet Camisi de şu an restorasyonda. Yani Türkiye'ye gelen insanlarımızın, turistlerin, yabancıların restorasyon içerisinde bulunan eserleri ziyaret etmelerini zorlaştırmamamız lazım. Bu konu ile alakalı olarak Bakanımız ile görüşerek, ne yapalım noktasında bir çalışma yapacağız. Ben geçen sene de tereddüdümü söylemiştim. Sultanahmet Camisi restorasyonda iken Selimiye Camisi'ni restorasyona almak ne kadar doğru turizm açısından, ona bir bakmak lazım.

Selimiye Camisi'nin şu anda çok aciliyeti yok ama her genel müdür, her kişi ister ki restorasyon kendi döneminde başlasın, hatta bitsin. Benim de böyle bir heyecanım var açık söylemek gerekirse onun için de projelerini hazırlattırdık. Tabii çok önemli bir cami. Bizim tek başına bir genel müdür olarak buna karar vermemiz mümkün değil. Niyetimiz bu sene içerisinde başlayabilmek."

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Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem Selimiye Vakıflar

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