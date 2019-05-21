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Selimiye Camisi'nin tapusu sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 22:50 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "Tapunun üzerindeki karekodu cep telefonlarımıza okutmamız suretiyle, parselin, yerin neresi olduğunu ve bununla ilgili iş ve işlemlerin neler olduğunu çok rahat şekilde görebiliyorsunuz"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla düzenlenen programda Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin tapu senedi sergilendi.

Edirne Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünce kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programı öncesi, Selimiye Camisi'nin karekodlu yeni tapu senedi, cumhuriyetin ilk dönemlerinde Osmanlıca yazılmış tapu (1341), Sultan Reşat Dönemi Osmanlı tapu örneği (1289), İkinci Bayazıt Camisi'nin tapusu (1943), 1929 tarihli tapu defteri örneği, Rüstempaşa Kervansarayı'nın tapu senedi (1931), Edirne Valiliği merkez ve mahalle sınırlarını gösteren 1969 tarihli belediye haritası sergilendi.

Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi, konuklara tarihi tapular hakkında bilgi verdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, iftar programının ardından yaptığı konuşmada, her karış vatan toprağının net şekilde kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

Tapu işlemlerinin güvenilir olması gerektiğini belirten Canalp, "Tapu teşkilatımızın bugün gelmiş olduğu seviye, iş ve işlemleri yürütmedeki kapasitesi, kabiliyeti ve becerisi çok kıymetli ve değerlidir. Bugün örneğini de gördük tapunun üzerindeki karekodu cep telefonlarımıza okutmamız suretiyle, parselin, yerin neresi olduğunu ve bununla ilgili iş ve işlemlerin neler olduğunu çok rahat şekilde görebiliyorsunuz." diye konuştu.

Canalp, tapu ve kadastro işlemlerinin gelişim gösterdiğini ifade etti.

Programa, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Orhan Erdoğan, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, kurum müdürleri, tapu kadastro çalışanları ve davetliler katıldı.

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