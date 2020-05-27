HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Selimiye'de cemaatin namaz kılabileceği alan bantlarla ayrıldı

Selimiye'de cemaatin namaz kılabileceği alan bantlarla ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 17:18 | Son Güncelleme

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların seccadesiyle namaz kılacağı alan bantlarla ayrıldı.

İl Müftülüğü ve belediye ekipleri, Selimiye'nin iç kısmında çalışma gerçekleştirdi.

Vatandaşların seccadeleriyle 1,5 metre sosyal mesafe kuralını uygulayabileceği şekilde halının üzerine bant çekildi.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, müftülükte gazetecilere yaptığı açıklamada, cuma namazında camiye gelecek vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye'de cemaatin namaz kılabileceği alan bantlarla ayrıldı

Vatandaşların abdestlerini evde alarak camiye gelmesi gerektiğini belirten Üzüm, "İl merkezimizde avlusu bulunan 28 camimizde namaz kılınacak.
Camilerin kapısında hangi camilerde namaz kılınabileceği uyarı yazısıyla belirtilecek." dedi.
Camilerde sosyal mesafe kuralı uygulanarak çalışma yapıldığını anlatan Üzüm, şunları kaydetti:
"Seccadenin bireysel olması çok önemli. Lütfen tüm vatandaşlarımız kendi bireysel seccadelerini almadan camiye gelmesinler.
Çünkü kartonların üzerinde başka kişilerin dokunduğu eşyaların üzerinde virüs olabilir, risk var, bu çok hızlı bulaşan bir virüs.
Dolayısıyla seccadelerini getirecekler, serecekler ve geri götürecekler. Sık sık da yıkamalarını ve dezenfekte etmelerini tavsiye ediyoruz. "
Üzüm, koronavirüsle mücadelede temizliğin önemine işaret ederek, "Hem seccadelerimizin hem ellerimizin hem de dokunduğumuz eşyaların temizliğine dikkat etmeliyiz.
Camide kullandığımız seccade ayrı, evde kullandığımız ayrı olmalı. Eve gidince halının üzerine o seccadeyi sermemeliyiz.
Camiden götürdüğümüz seccadeyi de ya yıkamak ya da dezenfekte etmek faydalı olacaktır." dedi.

En Çok Okunan Haberler

0-14 yaş arası çocuklar için sokağa çıkma izni

0-14 yaş arası çocuklar için sokağa çıkma izni

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

En çok o değişti! Yarışmaya başladığında....

En çok o değişti! Yarışmaya başladığında....

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

Milli boksör, kız arkadaşını vahşice öldürdü

Milli boksör, kız arkadaşını vahşice öldürdü

Diğer Haberler
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısına askeri yasak bölge

Resmi Gazete'de yayımlandı: Askeri yasak bölge ilan edildi

Motosiklet kazasında ölen çiftten geriye son selfie kaldı

Geriye kazadan önceden çektikleri fotoğraf kaldı

Adanalıların sinek tepkisi: Yatamıyoruz

Vatandaşlar isyan etti! 'Yatamıyoruz'

YHT seferleri yarın başlıyor

YHT seferleri yarın başlıyor

Demir çubuklu kavgaya 34 bin 650 lira sosyal mesafe cezası

Demir çubuklu kavgaya 34 bin 650 lira sosyal mesafe cezası

Apartmanın bahçesinde oynayan çocuklar buldu! Kan donduran olay

Apartmanın bahçesinde oynayan çocuklar buldu! Kan donduran olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.