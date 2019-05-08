Selimiye yeniden eski ihtişamına kavuşacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi arasında ‘Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi’nin tamamlanması için mutabakatın sağlandığını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlediği basın toplantısında, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi arasında ‘Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi’nin geleceği için gerekli mutabakatın sağlandığını söyledi.

Gürkan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği Selimiye Cami’nin, ‘Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi’nin’, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi arasında yapılacak gerekli yazışma ve çalışmaların ardından kısa sürede hayata geçirilmesi için mutabakatın sağlandığını kaydetti.

“Rekreasyon projesini uygulamaya başlayacağız”

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğini ve söz konusu proje ile ilgili mutabakata vardıklarını anlatan Gürkan, “Biz uzlaşmaya vardık. Bununla ilgili çalışmaları şu anda başlattık. Yemiş Kapanı Hanı’nın Yüksek Kurul tarafından iptal edilmiş olan koruma ve konservasyon kararı ile ilgili bir dava açmıştık. Yüksek Kurul Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine koruma ve konservasyon kararını iptal etmişti. Bizde iptale iptal diye dava açmıştık. Sayın genel müdürle; koruma, konservasyon, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması ancak ihya edilmemesi noktasında mutabık. Şimdi kurula o şekilde başvuru yapacağız. Yani şartlı bir başvuru olacak. Kısa bir zamanda da Selimiye Cami’nin etrafındaki kurul tarafından zaten onaylanmış olan, malzeme seçimleri yapılmış olan rekreasyon projesini uygulamaya başlayacağız” dedi.

Gürkan, gerekli çalışmaların başlaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Yüksek Kurulu Selimiye Rekreasyon Projesi’ni durdurma kararı vermesinin ardından bu karar için Edirne İdare Mahkemesi’ne açtıkları davayı geri çekeceklerini söyledi.