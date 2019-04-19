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Selimiye'de Berat Kandili coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 22:30 | Son Güncelleme

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi, Berat Kandili'nde doldu, taştı

Selimiye'de Berat Kandili coşkusu

EDİRNE (AA) - Edirne'de vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne akın etti.

Berat Kandili dolayısıyla başta tarihi Selimiye, Eski, Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok cami dolup taştı.

Selimiye Camisi'ndeki programda namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerle kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm vaazında, kandilin faziletleri ve öneminden bahsederek, günahlardan arınmak ve sıkıntılardan kurtulmak için bir fırsat olan bu gecede vatandaşlara dua etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Batı Trakya'dan gelenlerin de bulunduğu programa, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda vatandaş katıldı.

Selimiye'de Berat Kandili

Selimiye'de Berat Kandili

Selimiye'de Berat Kandili

Selimiye'de Berat Kandili

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Anahtar Kelimeler:
Berat Kandili Kandil Selimiye

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