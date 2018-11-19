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Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 20:10 | Son Güncelleme

Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu

Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu

EDİRNE (AA) - Edirne'de Mevlit Kandili dolayısıyla başta Selimiye olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılIp dua etti.

Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere, Osmanlı'nın eski başşehrindeki Selatin camilerine akın etti.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki Mevlit Kandili programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okunan Mevlid-i Şerif, cemaat tarafından dikkatle takip edildi. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Aydın, gecenin anlam ve önemini anlatan vaaz verildi.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi havasını teneffüs etti.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne mevlit Selimiye

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