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Selimiye'de ramazanın ilk cuma namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde ramazan ayının ilk cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı

EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde on bir ayın sultanı ramazan ayının ilk cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Edirne ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar ile Batı Trakya'dan gelenler, cuma namazı dolayısıyla Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Selimiye Camisi imam hatibi ve müezzini Yusuf Serenli, hutbede ramazan ayında yardımlaşmanın ön planda olduğunun altını çizdi.

İnsanların birbirlerinin dertlerine derman olması gerektiğini belirten Serenli, "Yardımlarımızı gösterişten uzak yapalım. Yardım yaparken kardeşlerimizi incitmeyelim, kardeşlerimizin onurunu zedeleyecek hareketlerden kaçınalım. Yardımlarımızı gizli yapalım." diye konuştu.

Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.

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