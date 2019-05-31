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Selimiye'de ramazanın son cuması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde ramazan ayının son cumasında yoğunluk yaşandı

EDİRNE (AA) - Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere Edirne'deki camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Cuma gününün Kadir Gecesi'ne denk gelmesi dolayısıyla çevre illerde yaşayanlar ile Batı Trakya'dan gelen soydaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Selimiye Camisi İmamı Alpcan Çelik, cuma hutbesinde, Kadir Gecesi'nin önemine değinerek bu gecenin dua ederek ve ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kadir Gecesi'nin bin aydan daha değerli olduğunu ifade eden Çelik, hutbede şunları kaydetti:

"Kadir Gecesi,
insanı Rahman'ın affıyla, insanlığı Kur'an'ın aydınlığıyla
buluşturan eşsiz bir gecedir. Bu müstesna zaman diliminin kıymetini bilen ve onu ihya etmek isteyen her mümin, elbette
öncelikle Kur'an'a yönelmelidir. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okumanın, en güzel biçimde anlamanın ve yaşamanın hayatın
ana gayesi olduğunu bir defa daha hatırlamalıdır. Ömrümüzü
Kur’an ile aydınlatmak ve bereketlendirmek istiyorsak Kadir
Gecesi bunun tam zamanıdır.
O halde geliniz. Bu gece vesilesiyle Kur’an-ı Kerim’in
hidayete ve hakikate davet eden ayetlerinden bazılarını birlikte
tefekkür edelim."

Hutbeyi bayram için yola çıkacak sürücülere uyarılarla bitiren Çelik, vatandaşlara bayram yolunda dikkatli seyahat etmelerini tavsiye etti.

Cuma namazını cami de eda eden inananlar namaz sonunda ellerini semaya açarak dua etti.

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