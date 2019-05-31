Selimiye'de ramazanın son cuması

EDİRNE (AA) - Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere Edirne'deki camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Cuma gününün Kadir Gecesi'ne denk gelmesi dolayısıyla çevre illerde yaşayanlar ile Batı Trakya'dan gelen soydaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Selimiye Camisi İmamı Alpcan Çelik, cuma hutbesinde, Kadir Gecesi'nin önemine değinerek bu gecenin dua ederek ve ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kadir Gecesi'nin bin aydan daha değerli olduğunu ifade eden Çelik, hutbede şunları kaydetti:

"Kadir Gecesi,

insanı Rahman'ın affıyla, insanlığı Kur'an'ın aydınlığıyla

buluşturan eşsiz bir gecedir. Bu müstesna zaman diliminin kıymetini bilen ve onu ihya etmek isteyen her mümin, elbette

öncelikle Kur'an'a yönelmelidir. Kur’an-ı Kerim’i güzel

okumanın, en güzel biçimde anlamanın ve yaşamanın hayatın

ana gayesi olduğunu bir defa daha hatırlamalıdır. Ömrümüzü

Kur’an ile aydınlatmak ve bereketlendirmek istiyorsak Kadir

Gecesi bunun tam zamanıdır.

O halde geliniz. Bu gece vesilesiyle Kur’an-ı Kerim’in

hidayete ve hakikate davet eden ayetlerinden bazılarını birlikte

tefekkür edelim."

Hutbeyi bayram için yola çıkacak sürücülere uyarılarla bitiren Çelik, vatandaşlara bayram yolunda dikkatli seyahat etmelerini tavsiye etti.

Cuma namazını cami de eda eden inananlar namaz sonunda ellerini semaya açarak dua etti.

