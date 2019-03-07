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Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 21:44 | Son Güncelleme

Edirne’de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Regaip Kandili’nde doldu taştı.‘Sultanların şehri, şehirlerin sultanı’ olarak anılan kadim şehir Edirne’de Mimar Sinan tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden biri olan Selimiye Camii, Regaip Kandili münasebetiyle doldu taştı.

Edirne’de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Regaip Kandili’nde doldu taştı.
‘Sultanların şehri, şehirlerin sultanı’ olarak anılan kadim şehir Edirne’de Mimar Sinan tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden biri olan Selimiye Camii, Regaip Kandili münasebetiyle doldu taştı. Vatandaşlar akşam namazı ile beraber Selimiye’ye akın etti. Cami görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okumasını dinleyen cemaat ‘Regaip’ konulu vaazı dinleyerek geceyi ihya etti.

Selimiye Camii doldu taştı
Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti.

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu

Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu
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