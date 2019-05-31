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Selimiye'de sema gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 19:29 | Son Güncelleme

Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" diye nitelendirdiği Selimiye Camisi avlusunda düzenlenen sema gösterisi ilgi gördü

EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" diye nitelendirdiği Selimiye Camisi avlusunda sema gösterisi düzenlendi.

Edirne Valiliğinin öncülüğünde düzenlenen gösteriyi Kadir Gecesi nedeniyle Selimiye Camisi'ne gelen çok sayıda kişi izledi.

Sema ekibinden İbrahim Yağız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'ye 7 yıldır geldiklerini ancak Selimiye'de ilk kez sema gösterisi yaptıklarını söyledi.

Selimiye Camisi'nin farklı bir manevi ortamın olduğunu belirten Yağız, "Selimiye Camisi çok özel bir yer. Burada sema gösterisi yapmak bizim için de ayrı bir gurur oldu. Manevi olarak çok haz aldık. Bizi çok etkiledi. Umarım izleyenler de güzel bir şekilde etkilenmiştir." dedi.

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