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Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:53 | Son Güncelleme

Edirne’de Selimiye Cami’nin gölgesinde, bu yıl ‘Vakıf medeniyetinde Ramazan ayı’ teması altında gerçekleştirilen Vakıflar Haftası kapsamında, ünlü hat zanaatçısı Hattat Mahmut Şahin ve öğrencilerinin hazırladığı 50 eserden oluşan ‘Hüsn-i Hat Sergisi’ açıldı.Selimiye Vakıf Müzesi avlusunda, bu yıl ‘Vakıf medeniyetinde Ramazan ayı’ teması altında gerçekleştirilen Vakıflar Haftası kapsamında, ünlü hat zanaatçısı Hattat Mahmut Şahin ve öğrencilerinin hazırladığı 50 eserden oluşan ‘Hüsn-i Hat Sergisi’ açıldı.

Edirne’de Selimiye Cami’nin gölgesinde, bu yıl ‘Vakıf medeniyetinde Ramazan ayı’ teması altında gerçekleştirilen Vakıflar Haftası kapsamında, ünlü hat zanaatçısı Hattat Mahmut Şahin ve öğrencilerinin hazırladığı 50 eserden oluşan ‘Hüsn-i Hat Sergisi’ açıldı.
Selimiye Vakıf Müzesi avlusunda, bu yıl ‘Vakıf medeniyetinde Ramazan ayı’ teması altında gerçekleştirilen Vakıflar Haftası kapsamında, ünlü hat zanaatçısı Hattat Mahmut Şahin ve öğrencilerinin hazırladığı 50 eserden oluşan ‘Hüsn-i Hat Sergisi’ açıldı. Serginin açılışına, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri katıldı.
Hattat Mahmut Şahin, “Edirne’de bir sergi açmayı düşünüyordum, nasip bugüneymiş. Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Cengiz Kahraman beyin isteğiyle böyle bir sergi açmak nasip oldu. Tabi diğer şehirlerden öğrencilerimden eserlerini topladım. 50 kadar bir eserle bu sergiyi açıyoruz” dedi.
Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de “Selimiye Cami’nin avlusunda Darülkurra’da bir sergi açılışımızı yapıyoruz, burada çok önemli bir misafirimiz var. Bursa’dan Mahmut Şahin beyefendinin kendi eserleri ve öğrencilerinin eserleriyle oluşan bir Hüsn-i Hat sergimiz açılacak. Bu sergi yaklaşık bir ay boyunca Selimiye Vakıf Müzesi’nde ziyaretçilerini bekleyecek” ifadelerini kullandı.

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi

Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi
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