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Selimiye'nin ışıkları "Dünya Saati" için kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 21:03 | Son Güncelleme

Selimiye'nin ışıkları "Dünya Saati" için kapandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Selimiye Camisi'nin ışıkları kapatılarak Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) Dünya Saati hareketine destek verildi.

Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla tüm dünyada farkındalık oluşturmak adına anıt eserlerin ışığının bir saatliğine harekete destek verilmek için kapatıldığı etkinliğe Edirne'den de katkı sunuldu.

Bu kapsamda, Selimiye Camisi'nin ışıkları saat 20.30 itibariyle bir saat süreyle kapatıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi "Dünya Saati" hareketine bu yıl da Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak destek verdiklerini belirtti.

Hep birlikte yaşanılan dünyada herkesi ilgilendiren küresel iklim değişikliklerinin önlenmesi amacıyla her bireyin elinden geleni yapması gerektiğine inandığını ifade eden Güneren, "Bu farkındalık hareketine Selimiye gibi çok önemli bir şaheserle destek verdik. Selimiye görkemi ve manasıyla önemli bir eser, bu kapsamda kampanyanın hedefine ulaşmasında büyük katkı sunduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Saati Edirne Selimiye

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