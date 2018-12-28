Selimiye'yi ziyaret edenlerin sayısı yüzde 25 arttı

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin ziyaretçi sayısı, bu yıl geçen yıla oranla yüzde 25 arttı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'ni 2017 yılında 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini, bu sayının 2018 yılının bitmesine birkaç gün kala 2,5 milyona ulaştığını söyledi.

Hacıoğlu, Selimiye'nin insanlığın ortak mirası bir eser olduğunu, bir ibadet yeri olmasının yanı sıra müze özelliği de taşıdığını ifade etti.

- Restorasyon 2019'da başlıyor

"Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi" diye de tasvir edilen Selimiye'ye, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Selimiye'yi 2018 yılında ziyaret eden toplam turist sayısı 2 milyondu. Bu rakam yaklaşık yüzde 25'lik artışla 2,5 milyona yükseldi. Önümüzdeki yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Selimiye Camisi kapsamlı bir restorasyona girecek. O restorasyon sonucunda insanların ilgisi ve alakası daha da artacak. Restorasyon yapılırken, ibadete ve ziyarete kesinlikle kapanmayacak. Hem restorasyon hem ziyaret hem de ibadet aynı anda yapılacak."