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Selimiye'yi ziyaret edenlerin sayısı yüzde 25 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:26 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'ni ziyaret eden turist sayısı, 2018 yılında yüzde 25 artışla 2,5 milyonu buldu - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "Önümüzdeki yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Selimiye Camisi kapsamlı bir restorasyona girecek. O restorasyon sonucunda insanların ilgisi ve alakası daha da artacak"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin ziyaretçi sayısı, bu yıl geçen yıla oranla yüzde 25 arttı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'ni 2017 yılında 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini, bu sayının 2018 yılının bitmesine birkaç gün kala 2,5 milyona ulaştığını söyledi.

Hacıoğlu, Selimiye'nin insanlığın ortak mirası bir eser olduğunu, bir ibadet yeri olmasının yanı sıra müze özelliği de taşıdığını ifade etti.

- Restorasyon 2019'da başlıyor

"Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi" diye de tasvir edilen Selimiye'ye, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Selimiye'yi 2018 yılında ziyaret eden toplam turist sayısı 2 milyondu. Bu rakam yaklaşık yüzde 25'lik artışla 2,5 milyona yükseldi. Önümüzdeki yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Selimiye Camisi kapsamlı bir restorasyona girecek. O restorasyon sonucunda insanların ilgisi ve alakası daha da artacak. Restorasyon yapılırken, ibadete ve ziyarete kesinlikle kapanmayacak. Hem restorasyon hem ziyaret hem de ibadet aynı anda yapılacak."

- "Selimiye'yi hayranlıkla geziyorlar"

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girdikten sonra Selimiye'ye çevre illerdeki belediyelerin günübirlik turlar düzenlediğini de belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne'deki sınır kapılarından giriş yapan kişi sayısı bu yıl 5 milyonu buldu. Özellikle Avrupa'da çalıştıkları ülkelerden Türkiye'ye izinleri için gelen gurbetçileri bu sene Edirne'ye çekmeyi başardık. Dolayısıyla hem Edirne'de kaldılar hem tarihi ve kültürel ziyarette bulundular. Bu yerlerin başında Selimye geliyor. Selimiye'nin ziyaretçi sayısındaki artışın bir sebebi bu.

Bir diğer sebebi de İstanbul'daki belediyeler başta olmak üzere çevre belediyelerin Edirne'ye günübirlik turlar düzenlemeleri. Edirne'yi ilçeleriyle beraber ele alırsak, bu yıl 3,5 milyon kişi ziyaret etti. Bu ziyaretçilerden 2,5 milyonu da Selimiye'yi ziyaret ederek o devasa yapıyı hayranlıkla gezip izlediler. UNESCO listesinde yer alan, her köşesinde ayrı bir anlam bulunan bu eserle hemhal oldular."

Emsalsiz bir yapı olan Selimiye'nin çok ilgi çektiğini, yerli yabancı birçok kişinin sadece Selimiye'yi görmek için Edirne'ye geldiğini söyleyen Hacıoğlu, "Önümüzdeki yıllarda Selimiye'yi ziyaret eden turist sayısının daha da artacağını tahmin ediyoruz ve bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi.

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