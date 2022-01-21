Selin Ciğerci 0 derecede kısa taytla poz verdi, sosyal medya yıkıldı

Selin Ciğerci boşandıktan sonra kendini spora vermişti. Boşandığı eşi Gökhan Çıra ile yeniden aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci'ye hem aşk hem de sağlıklı yaşam yaradı. Giydiği tayt ve şapkasıyla hayli sportif bir görüntü sergileyen Ciğerci, yaşadığı aşkla büyük bir değişim geçirdiğini belirtti. Ciğerci, "Hayatıma yenilenerek devam ediyorum" dedi.

0 derece havada kısa taytla dışarı çıkan Ciğerci, görenleri de bir hayli şaşırttı. Ciğerci'nin son hali Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetildi. 2. Sayfa programında bu konu masaya yatırılırken sunuculardan Gülşen "Biraz photoshop ve filtre ile gerçekten Aslıhan'a benziyor. Sosyal medyada bi Aslıhanlar bir de Seda Sayanlar var" dedi.

Ciğerci yağlarını aldırdığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.



