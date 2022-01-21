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Selin Ciğerci 0 derecede kısa taytla poz verdi, sosyal medya yıkıldı

21.01.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Gökhan Çıra ile barışan Selin Ciğerci fit görüntüsüyle adından söz ettirdi. Zayıflayan ve imaj değiştiren Selin Ciğerci sıfır dereceye rağmen kısa taytıyla poz verdi. Ciğerci'nin son hali Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetildi.

Selin Ciğerci 0 derecede kısa taytla poz verdi, sosyal medya yıkıldı

Selin Ciğerci boşandıktan sonra kendini spora vermişti. Boşandığı eşi Gökhan Çıra ile yeniden aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci'ye hem aşk hem de sağlıklı yaşam yaradı. Giydiği tayt ve şapkasıyla hayli sportif bir görüntü sergileyen Ciğerci, yaşadığı aşkla büyük bir değişim geçirdiğini belirtti. Ciğerci, "Hayatıma yenilenerek devam ediyorum" dedi.

0 derece havada kısa taytla dışarı çıkan Ciğerci, görenleri de bir hayli şaşırttı. Ciğerci'nin son hali Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetildi. 2. Sayfa programında bu konu masaya yatırılırken sunuculardan Gülşen "Biraz photoshop ve filtre ile gerçekten Aslıhan'a benziyor. Sosyal medyada bi Aslıhanlar bir de Seda Sayanlar var" dedi.

Ekran Alıntısı

Ciğerci yağlarını aldırdığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Ekran Alıntısı


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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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