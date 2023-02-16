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Selin Ciğerci 2 aile için harekete geçti! Ortak yayına bağlanıp bir de bağış yaptı

16.02.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem sonrası depremzedeler için yapılan yardım yayınına bağlanan Selin Ciğerci büyük bir bağış yaptı. Ciğerci ayrıca sosyal medya hesabından Mersin'de yaşayacak 2 ailenin yıllık kiralarını ödeyeceğini de açıkladı.

Selin Ciğerci 2 aile için harekete geçti! Ortak yayına bağlanıp bir de bağış yaptı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen büyük depremler sonrası bir ortam yayın yapılarak bağış toplandı.

Sosyal medyada geçtiğimiz gün Mersin'de yaşayacak 2 ailenin yıllık kirasını ödeyeceğini açıklayan Selin Ciğerci de yayına bağlandı.

Selin Ciğerci bağlandığı ortak yayında 2 milyon TL oranında bağışta bulundu. Alt yazıda bu bağış 1 milyon TL olarak yansıyınca Ciğerci sosyal medyadan bağış miktarını düzeltti.

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Programda sevilen dizi ve program yüzleri yardımlar toplarken, toplanan yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

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