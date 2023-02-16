Selin Ciğerci 2 aile için harekete geçti! Ortak yayına bağlanıp bir de bağış yaptı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen büyük depremler sonrası bir ortam yayın yapılarak bağış toplandı.
Sosyal medyada geçtiğimiz gün Mersin'de yaşayacak 2 ailenin yıllık kirasını ödeyeceğini açıklayan Selin Ciğerci de yayına bağlandı.
Selin Ciğerci bağlandığı ortak yayında 2 milyon TL oranında bağışta bulundu. Alt yazıda bu bağış 1 milyon TL olarak yansıyınca Ciğerci sosyal medyadan bağış miktarını düzeltti.
Programda sevilen dizi ve program yüzleri yardımlar toplarken, toplanan yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.