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  4. Selin Ciğerci Amerika'da aldığı evle dikkat çekti! Göl manzaralı lüks evini paylaştı

Selin Ciğerci Amerika'da aldığı evle dikkat çekti! Göl manzaralı lüks evini paylaştı

07.09.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi markasını kuran ve lüks yaşantısıyla gündemden düşmeyen Selin Ciğerci, satın aldığı lüks ev ve arabalarla sık sık adından söz ettiriyordu. Ciğerci Bodrum'daki lüks yazlığından sonra şimdi de Amerika'da göl manzaralı bir ev aldı.

Selin Ciğerci lüks yaşantısıyla gündem oldu. Daha önce yalnızca bir paylaşımdan "150 bin TL aldığım da oluyor” diyen iş kadını Ciğerci lüks arabalarından sonra lüks evleriyle adından söz ettiriyor.

Yazı Bodrum'da satın aldığı 2 milyon dolarlık müthiş yazlıkta geçiren Selin Ciğerci, şimdi de Amerika'da bir ev satın aldı. Servetine servet katan ve her fırsatta vergi rekortmeni olduğunu söyleyen Ciğerci göl manzaralı evini paylaştı.

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Geçtiğimiz gün evini sosyal medya hesabından paylaşan Ciğerci, "Ev aldı, İngilizcesi yok dedirtmem. Bir ayağım bu evde olacak" sözleriyle göle nazır muhteşem malikanesiyle olay oldu.

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Ciğerci'ye "Kazanıyorsun hak ediyorsun" yorumları geldi.

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Selin Ciğerci sosyal medya

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