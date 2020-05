Selin Ciğerci annesini paylaştı! Notu duygulandırdı

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra Gökhan Çıra ile evlenen ve mutlu bir yuva kuran Selin Ciğerci sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kendi markasını yaratan ve şarkıcılık da yapan Selin Ciğerci Anneler Günü'nde annesiyle birlikte bir pozunu paylaşarak duygularını takipçileriyle paylaştı. Ciğerci içini döktüğü notta şunları yazdı:

"Öncelıkle ben de 60 yaşımda sana benzemek istiyorum. Burada seni anlatamam be annecim hayatım boyunca bana yaptıkların, babamdan gizlediklerimiz, 18 yaşımdayken anneler gününde sana gerçek kimliğimi açıkladığımda bütün gün sarılıp ağlamamız, neler neler, hayatımız entrika oldu kız seninle... Hep babadan gizle gizle her neyse güzel eğlendiğimiz güldüğümüz günlerimiz de oldu fazlasıyla hem de şimdi böyle benim en yakın arkadaşım oldun dostum iyi ki sana küçük yaşta her şeyi söyledim.

Seni bırakıp giderken 5 sene diye gitmemiştim ama evden her şey 2-3 güne düzelir diye terk etmiştim. O günler yaşadığımız en büyük sınavdı annecim ama bir geldim tam geldim bak 1 dakika kendimi unutturmadım aradaki uçup giden yılları bir şekilde kapatmaya çalıştım sizler çok hassas sizler çok yürekli sizler çok güçlü sizler hep affedici sizler hep evlatlarını ne olursa olsun bırakmayanlar sizler... Saymakla bitmez. ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN."

