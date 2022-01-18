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Selin Ciğerci balmumu heykeliyle poz verdi! Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yorum

18.01.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık iki yıl önce iş hayatına atılarak kozmetik markası kuran Selin Ciğerci'nin son dönemde hem işte hem de aşkta yüzü gülüyor. Ciğerci, son paylaşımında güzellik merkezine koyduğu bal mumu heykeliyle verdiği pozu paylaştı. Selin Ciğerci'ye ilk yorum eski eşi Gökhan Çıra'dan geldi.

Selin Ciğerci balmumu heykeliyle poz verdi! Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yorum

Son dönemde eski eşi Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra yeniden yaşadığı aşkla gündemde olan Selin Ciğer'nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf karesi olay oldu. Ziyaret ettiği güzellik salonundan çekilen fotoğraf karelerini paylaşan Ciğerci'nin kendi balmumu heykelini yaptırdığı görüldü.

37 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve iş kadını Ciğerci, güzellik merkezinin girişinde duran balmumu heykelinin yanında pozlar verdi. Ciğeci'ye ilk yorumun 10 Eylül 2021'de tek celsede boşanıp bir süre önce yeniden ilişki yaşamaya başladığı eski eşi Gökhan Çıra'nın yapması dikkatlerden kaçmadı.

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Eski eşinin montunu giyerek verdiği pozlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan Ciğerci'ye, Çıra "Selin Çıra mı olduk?" yorumunda bulundu. Ciğerci ise aşkına "Vallahi evet ama mont çok güzel, birkaç poz daha çekilip veririm" şeklinde yanıt verdi.

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Instagram hesabında 4,4 milyon takipçisi olan Selin Ciğerci'nin bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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