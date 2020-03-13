Selin Ciğerci: 'Ben de aynı işi yapmak zorunda kaldım! Taksim Harbiye yolunda...'

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirdiği dönemde yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlattı.

Kendisiyle ilgili samimi açıklamalar yapan Ciğerci, babasının kendini "Senden bir şey olmaz diyerek evden kovduğunu" anlattı.

Ciğerci ailesiyle ters düştüğü dönemi, "O dönem aynada kendim görüntümle kavga ediyordum, zor şeyler yaşıyordum. Sonrasında babam beni 'evin bereketini kaçırıyorsun' deyip evden kovdu.

Bende Taksim Harbiye'de yine cinsiyet değiştirmiş olan bir arkadaşımın yanına gittim bir süre orada kaldım ve onlar ne iş yapıyorsa ben de yaptım. Tam 5 yıl ailemi görmedim. Tabi psikolojim falan kalmadı o arada. Sonra kardeşim beni gelip aldı, bana ev tuttu" şeklinde açıkladı.

Ardından Armağan Çağlayan, "Peki babanla nasıl barıştın?" diye sorunca Ciğerci bir hayli duygulandı:

"Erkek kardeşimin eşi vesile oldu bu duruma. Babamı da çağırdı ve ben yıllar sonra evime gittim. Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum. Üzerimde bir eşofman takımı vardı, mini etek falan giymemiştim. Bana, 'bunun için mi beş yıl beni görmedin' dedi."