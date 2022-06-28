Selin Ciğerci bikinisinin iplerini çözüp güneşlendi! "Çok hırs yaptım"

Gökhan Çıra ile boşandığı günlerde evinden taşınan ve spor salonuna yazılan Selin Ciğerci önce kilo vermiş, sonra bazı estetik operasyonlar geçirmiş ve saç rengini de değiştirmişti. 15 kilo vererek fit bir görüntüye kavuşan Selin Ciğerci daha sonra eski kocasına dönmüş ve yeniden evlenmişti.

SİMGE SAĞIN DAYANAMADI

Gökhan Çıra ile aşkı dolu dizgin devam eden Selin Ciğerci şu sıralar tatilde. Siyah bikinisinin iplerini çözüp güneşlendiği anları paylaşan Ciğerci'ye Simge Sağın "Fıstık" yorumunda bulundu.

Ciğerci'ye bir takipçisi ise "Bu tabloda ben hırs görüyorum. Boşanma bunalımını hırsa çevirip kendine bu kadar güzel bir ödül vermen, yanlış yolda da yürüyebilirdin sen gözden uzak kalıp resmen bedenini zihnini ödüllendirdin helal olsun. Örnek olsun o bel resmen yok" yazdı.

Selin Ciğerci ise bu yoruma şu yanıtı verdi:

"Aynen öyle o zamanlar çok hırs yaptım asla kendimi salmıyorum ve daha güzel olup kendime bakmayalım dedim yaşadığımız kötü olayları her zaman güzel şeylere çevirmeye çalışmalıyız."

