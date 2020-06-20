MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci, Bodrum tatili için özel uçak kiraladı! Lüks otomobilleri ise tırla taşındı

Selin Ciğerci, Bodrum tatili için özel uçak kiraladı! Lüks otomobilleri ise tırla taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 01:48 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomenliği ve şarkıcılıktan sonra kozmetik firmasıyla iş hayatına da adım atan Selin Ciğerci, Bodrum'daki yazlık evine gitmek için özel jet kiraladı. Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'ya ait lüks araçlar ise özel nakliyeyle Bodrum'a taşındı.

Selin Ciğerci, Bodrum tatili için özel uçak kiraladı! Lüks otomobilleri ise tırla taşındı

Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalarının kalkmasının ardından Bodrum'a gittiler.

Ancak Ciğerci, koronavirüs korkusu nedeniyle tarifeli uçağa binmek yerine özel jet kiraladı. Ciğerci, 14 kişilik özel jeti kiralamak için 17 bin dolar (116 bin TL) ödedi.
selin1
Eşiyle uçaktan pozlarını paylaşan Ciğerci, “Çok heves ediyordum, korona işin bahanesi oldu” dedi.

selin2

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya ait 3 süper lüks otomobil ise bir lojistik firması tarafından tırla Bodrum'a götürüldü.

selin3

Bodrum'da özel iskelesi ve havuzu olan, denize sıfır lüks villasına ulaşan Ciğerci, manzarayı da Instagram'dan paylaştı.

selin5

Selin Ciğerci 5 milyon TL'yi peşin vermiş! Samimi açıklamaSelin Ciğerci 5 milyon TL'yi peşin vermiş! Samimi açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarına Tek Bilet konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix'in yeni Türk filmi yayınlandı! Yarına Tek Bilet filmi fragmanı izle!

Yarına Tek Bilet konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix'in yeni Türk filmi yayınlandı! Yarına Tek Bilet filmi fragmanı izle!

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk'ün yelkenli kazası

Ünlü çiftin talihsiz kazası!

Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu? Hangi yarışmacılar elendi? İşte Kuaförüm Sensin 19 Haziran Cuma sonuçları

Kuaförüm Sensin'in birincisi belli oldu!

Kadir Doğulu'dan 'pantolonun yırtık' diyen takipçisine yanıt!

Kadir Doğulu'dan 'pantolonun yırtık' diyen takipçisine yanıt!

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da yeni takımlar büyük ödül için yarıştı! İşte 19 Haziran Cuma Survivor'da kazanan takım

Survivor'da büyük ödülü kazanan belli oldu! Özel jetle...

Survivor Barış Murat Yağcı'dan ada konseyi itirafı: Ağlayacağımı bildiğim için anlatmadım

Hayat hikayesiyle duygulandıran Barış'tan itiraf: Ağlayacağımı bildiğim için anlatmadım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.