Selin Ciğerci, Bodrum tatili için özel uçak kiraladı! Lüks otomobilleri ise tırla taşındı

Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalarının kalkmasının ardından Bodrum'a gittiler.

Ancak Ciğerci, koronavirüs korkusu nedeniyle tarifeli uçağa binmek yerine özel jet kiraladı. Ciğerci, 14 kişilik özel jeti kiralamak için 17 bin dolar (116 bin TL) ödedi.



Eşiyle uçaktan pozlarını paylaşan Ciğerci, “Çok heves ediyordum, korona işin bahanesi oldu” dedi.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya ait 3 süper lüks otomobil ise bir lojistik firması tarafından tırla Bodrum'a götürüldü.

Bodrum'da özel iskelesi ve havuzu olan, denize sıfır lüks villasına ulaşan Ciğerci, manzarayı da Instagram'dan paylaştı.