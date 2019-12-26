Selin Ciğerci'den estetik açıklaması! 'İhtiyacım olan yerleri hallettim'

Bir güzellik merkezinin açılışına katılan ünlü isim, "Ben sosyal medya fenomeniyim. Kendimi hiçbir zaman sanatçı olarak görmüyorum. Daha önce vokallik geçmişim var, ama 'sesi güzel bir kadınım' da demiyorum. Kadınlar beni çok sevdiği için onlarla birlikte kadınlar matinelerimiz var. Onun dışında artık kozmetik firması sahibiyim" ifadelerini kullandı.

'İHTİYACIM OLAN YERLERİ ZAMANINDA HALLETTİM'

Ciğerci, muhabirlerin yönelttiği “Estetik operasyona ihtiyacınız var mı? şeklindeki soruyu da yanıtladı. Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan 35 yaşındaki fenomen, “Ben ihtiyacım olan yerleri zamanında hallettim” açıklamasıyla adından söz ettirdi.

Instagram'da 2,3 milyon takipçisi bulunan Selin Ciğerci'nin, geçtiğimiz ay futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ayaklarını öptüğü görüntüler dikkat çekmişti.

"HİÇBİR ŞEYİNDEN TİKSİNMEDİĞİM..."

Kendine gelen tepkilere cevap veren Ciğerci, "Aşık olduğum hiçbir şeyinden tiksinmediğim adamın ayaklarını öptüm, öperim de. Sevmediğim bir adamın ayaklarını öpmedim. Ayrıca benim kocam futbolcu, ayaklarıyla para kazanıyor. Ben sevdiklerim için bunu düşünmem, Herkes kocasını, evladını severken böyle şeyler yapar. En azından ben öyleyim" demişti.

