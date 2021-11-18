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Selin Ciğerci'den sonra Gökhan Çıra da imaj değiştirdi

18.11.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra imaj tazeledi. Ciğerci'nin imaj yenilemesi sonrası yapılan bu paylaşım "Eski karısını kıskanıyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

Selin Ciğerci'den sonra Gökhan Çıra da imaj değiştirdi

Selin Ciğerci’yle evliliği 10 Eylül 2021 tarihinde sona eren eski futbolcu Gökhan Çıra'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası vardı. Çıra bir süre önce trafikte bir kadınla görüntülenmiş ve eski karısına göndermede bulunmuştu.

Çıra şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti. Selin Ciğerci'nin saç rengini değiştirmesinin ardından Çıra'nın da imaj değiştirmesi gözlerden kaçmadı.

Ekran Alıntısı

Çıra saç rengini değiştirerek "Oldu be sanki Zayn ile kapışabiliriz" dedi.

Bahar Candan'dan bomba iddia: Gökhan Çıra biseksüel sanırımBahar Candan'dan bomba iddia: Gökhan Çıra biseksüel sanırım

Geçtiğimiz günlerde Bahar Candan Çıra'nın cinsel tercihiyle ilgili yaptığı yorumla gündeme gelmişti. Candan Gökhan Çıra'nın biseksüel olduğunu iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu adamın gay olduğuna eminim.
başımıza daş yagacak

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