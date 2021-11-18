Selin Ciğerci'den sonra Gökhan Çıra da imaj değiştirdi

Selin Ciğerci’yle evliliği 10 Eylül 2021 tarihinde sona eren eski futbolcu Gökhan Çıra'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası vardı. Çıra bir süre önce trafikte bir kadınla görüntülenmiş ve eski karısına göndermede bulunmuştu.

Çıra şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti. Selin Ciğerci'nin saç rengini değiştirmesinin ardından Çıra'nın da imaj değiştirmesi gözlerden kaçmadı.

Çıra saç rengini değiştirerek "Oldu be sanki Zayn ile kapışabiliriz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bahar Candan Çıra'nın cinsel tercihiyle ilgili yaptığı yorumla gündeme gelmişti. Candan Gökhan Çıra'nın biseksüel olduğunu iddia etmişti.

