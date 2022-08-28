Selin Ciğerci erotik sahneleriyle bilinen filmi izledi! "Filmde çok fazla cinsellik sevmem"

Netflix'in 365 Gün filmi yayınlandığı ilk günden beri sevişme sahneleriyle gündemde. Anna-Maria Sieklucka ve Michele Morrone'nin başrolünde yer aldığı film, özellikle seks sahneleriyle çok konuşuldu. Filmin büyük bir kısmında yer alan erotik sahneler sık sık gündeme geldi. Bu sebeple ön yargıları olan Selin Ciğerci geçtiğimiz akşama kadar filmi izlememişti. Gökhan Çıra ile ikinci kez boşanmaya karar veren Ciğerci tavsiye üzerine filmi açtı.

Selin Ciğerci filmi izlerken yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Bu dizi ile alakalı kafamda çok fazla ön yargı vardı bir diz ya da filmde çok fazla cinsellik sevmem (hoşlanmıyorum) ama inanılmaz bir aşk hikâyesi varmış, sen salak mısın izlemiyorsun dedi ve anlattı. Tamam aç hadi izliyim dedim adam köpek gibi aşık, kız nereye gitse oraya gidiyor. Yeşilçam gibi izliyorum."

365 DAYS KONUSU

Bir kadın, dominant bir mafya babasının eline düşer. Adam, kaçırıp hapsettiği kadına, ona âşık olması için bir yıl verir.

Canınız neyi isterse izleyin. Bu erotik drama, yazar Blanka Lipinska'nın "365 dni" adlı çok satan romanından uyarlandı.





