Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çifti korumalarıyla geziyor

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, önceki gün eşi Gökhan Çıra ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Mekana ayrı ayrı gelen çift, yine bulundukları mekandan ayrı olarak çıktı.

Dostlarıyla birlikte yemek yiyen ikilinin yanlarındaki korumalar dikkat çekti.

Gökhan Çıra'nın korumaları, arabasına bindiği sırada çevresinde küçük bir etten duvar ördü.

"PUANTİYE MODA OLMUŞ"

Eşinin ardından alışveriş merkezinden ayrılan Ciğerci'ye muhabirler tarafından Deniz Akkaya ile yaşadığı gerginlik soruldu.



Selin Ciğerci, Deniz Akkaya'nın çıkardığı ürünleri vurgulayarak, alaycı bir dille "Puantiye moda olmuş" dedi.

Ciğerci ile Akkaya, geçtiğimiz haftalarda taşıyıcı annelik konusu nedeniyle tartışma yaşamıştı. (Habertürk)



