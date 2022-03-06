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Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere gönderdi! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

06.03.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci Gökhan Çıra çifti 2021'de boşanmış kısa bir süre sonra ise yeniden barışmıştı. Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'ye ikinci kez evlilik teklifi etmişti. İlişkileriyle gündeme gelen ikilinin gündeminde askerlik vardı. Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere gönderdi.

Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere gönderdi! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Selin Ciğerci 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak boşanıp daha sonra ise eski kocasına yeniden dönmüştü. Hem özel hayatı hem de lüks yaşantısıyla gündeme gelen Selin Ciğerci yeniden evlenmeyi düşündüğü Gökhan Çıra'yı askere uğurladı.

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Selin Ciğerci Mamak'ta askerlik yapacak Gökhan Çıra için "Kalbimi Mamak'a bırakıp döneceğim İstanbul'a ama çok gurur verici bir duygu insanın sevgilisini vatani göreve teslim etmesi" dedi.

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1 ay askerlik yapacak olan Gökhan Çıra üst üste fotoğraflar paylaşınca tepki çekti. Gökhan Çıra'nın paylaşımlarına ""Gören de 18 ay Yüksekova'ya gidiyor sanır" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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