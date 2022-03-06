Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere gönderdi! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Selin Ciğerci 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak boşanıp daha sonra ise eski kocasına yeniden dönmüştü. Hem özel hayatı hem de lüks yaşantısıyla gündeme gelen Selin Ciğerci yeniden evlenmeyi düşündüğü Gökhan Çıra'yı askere uğurladı.

Selin Ciğerci Mamak'ta askerlik yapacak Gökhan Çıra için "Kalbimi Mamak'a bırakıp döneceğim İstanbul'a ama çok gurur verici bir duygu insanın sevgilisini vatani göreve teslim etmesi" dedi.

1 ay askerlik yapacak olan Gökhan Çıra üst üste fotoğraflar paylaşınca tepki çekti. Gökhan Çıra'nın paylaşımlarına ""Gören de 18 ay Yüksekova'ya gidiyor sanır" yorumlarında bulundu.

