Selin Ciğerci, Gülben Ergen ve Simge'nin benzer transparanı olay oldu

Gülşah Saraçoğlu yakın arkadaş olduğu Selin Ciğerci, Gülben Ergen ve Simge'ye birbirine benzer elbiseler dikti. Simge, “Öpücem” klibinde, Gülben Ergen Kuruçeşme konserinde, Selin Ciğerci de Kadınlar Matinesi sahnesinde bu kostümleri giyince sosyal medyada olay oldu.

Pop Bizde hesabı anket yaparak "Siz en çok hangisini beğendiniz?" diye sordu. Gülben Ergen soruya hemen "D şıkkı hepsi 4. kim giyecek beklemedeyiz merkez" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu paylaşıma "Kadın üşenmiş", "Kalan kumaşları değerlendirmiş" yorumları yapıldı.

