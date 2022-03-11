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Selin Ciğerci, Gülben Ergen ve Simge'nin benzer transparanı olay oldu

11.03.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci, Gülben Ergen ve Simge'nin aynı elden çıkan benzer kostümleri sosyal medyada gündem oldu. Gülşah Saraçoğlu imzalı bu birbirine benzer kıyafetle ilgili soruya ise Ergen hemen yanıt verdi.

Selin Ciğerci, Gülben Ergen ve Simge'nin benzer transparanı olay oldu

Gülşah Saraçoğlu yakın arkadaş olduğu Selin Ciğerci, Gülben Ergen ve Simge'ye birbirine benzer elbiseler dikti. Simge, “Öpücem” klibinde, Gülben Ergen Kuruçeşme konserinde, Selin Ciğerci de Kadınlar Matinesi sahnesinde bu kostümleri giyince sosyal medyada olay oldu.

Pop Bizde hesabı anket yaparak "Siz en çok hangisini beğendiniz?" diye sordu. Gülben Ergen soruya hemen "D şıkkı hepsi 4. kim giyecek beklemedeyiz merkez" dedi.

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Sosyal medya kullanıcıları ise bu paylaşıma "Kadın üşenmiş", "Kalan kumaşları değerlendirmiş" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Selin Ciğerci Simge Sağın
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