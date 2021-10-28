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  4. Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı iddia edilen Metecan James Birsen’den ilk açıklama geldi

Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı iddia edilen Metecan James Birsen’den ilk açıklama geldi

28.10.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci, futbolcu eşi Gökhan Çıra’dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Selin Ciğerci’nin aşk yaşadığı ismin ise Fenerbahçe Beko’da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen olduğu ileri sürülmüştü. Basketbolcudan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı iddia edilen Metecan James Birsen’den ilk açıklama geldi

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan 10 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü. Aşk dedikodularını doğrulayan Ciğerci "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor." demişti.

Selin Ciğerci yeni aşka yelken açtı! Aşk haberlerini doğruladıSelin Ciğerci yeni aşka yelken açtı! Aşk haberlerini doğruladı

Ses sanatçısı Onur Akay'ın iddiasına göre; Selin Ciğerci, Fenerbahçe Beko’da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşadığını ileri sürmüştü.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Çıkan bu iddialar sonrasında Birsen, sosyal medya hesabından açıklamaya yaptı. Metecan James Birsen, hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak yalanladı.

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Yakışıklı basketbolcu, "Bugün hakkımda çıkan ve birçok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberlerle hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu, menajerim ve avukatım aracılığıyla hukuki yollar üzerinden takip edilecek ve gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır. Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberleri üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyor, bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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