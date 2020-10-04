Selin Ciğerci Kırmızı Oda'da! Güldüren paylaşım

İlk bölümünden itibaren reytinglerde ilk sıraya yerleşen “Kırmızı Oda” ünlü isimlerin de gündeminde... Kendi açtığı kozmetik firmasıyla yoğun bir çalışma temposunda olan Selin Ciğerci Kırmızı Oda paylaşımıyla güldürdü.

Ailesi ve eşi dışında kimseyle pek görüntülenmeyen Ciğerci'ye sık sık eski dostları soruluyor. Ciğerci bu durumla ilgili esprili bir paylaşım yaptı. Ciğerci paylaşımında Kırmızı Oda'da oyunculuğuyla dikkat çeken Binnur Kaya'yı paylaştı. Binnur Kaya'nın karşısında hasta olarak kendini photoshoplayan Ciğerci fotoğrafa ise "Selin neden kimseyle görüşmüyorsun? -Kocam izin vermiyor" yorumunu ekledi.

Selin Ciğerci'nin bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Selin Ciğerci daha önce kendisine Demet Akalın ile görüşüp görüşmediği sorulduğunda şu yanıtı vermişti: "Allah herkesi mutlu etsin. Ama ben kimseye ne küsüm ne kırgınım. Kimseyle görüşmüyorum, kocam izin vermiyor."



