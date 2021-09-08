Selin Ciğerci neden boşanıyor? Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor mu?

2019 yılında dünyaevine girerek eleştiri oklarının hedefi haline gelen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin, boşanacağı haberi, magazin gündemini derinden sarstı. Eski futbolcu Gökhan Çıra ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Cuma günü Beykoz adliyesinde boşanacaklarına dair ortaya atılan iddialarla ilgili sessizliklerini korumayı tercih ediyor.

SELİN CİĞERCİ İLE GÖKHAN ÇIRA BOŞANIYOR MU?

3 yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek büyük tepki toplayan Selin Ciğerci, sonralarda eski futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşamaya başlamıştı. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, evlilik arifesindeyken bir anda ayrılık kararı alarak sevenlerini şaşırtsa da, tekrar barışarak ani bir şekilde evlenmişlerdi. Evlilikleri boyunca sık sık asılsız haberlerle karşı karşıya kalan çift, bu defa bir boşanma iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde evliliklerini sonlandıracaklar.

SELİN CİĞERCİ NEDEN BOŞANIYOR?

Geçmişte birçok kez ihanet iddialarıyla gündeme gelen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, bu tür olumsuz haberlere her zaman mutluluk pozlarıyla karşılık veriyorlardı. Ancak bu defa, çiftin Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı haberi, gündeme bomba gibi düştü. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadıkları için, boşanmanın tam olarak neden gerçekleştiğine dair kesin bir bilgi elde edilemiyor.

EVLİLİĞİ İHANET Mİ BİTİRDİ?

Gökhan Çıra'nın, Selin Ciğerci ile evli olduğu dönem Survivor eski yarışmacılarından, Melisa Emirbayer ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selin Ciğerci ve Melisa Emirbayer, Instagram üzerinden açtıkları canlı yayınla iddiaları yalanlasalar da, Ciğerci ve Emirbayer ikilisinin şüpheli tavırları, akıllarda soru işaretleri kalmasına neden oldu.

''HERKES KENDİ AHLAKINA BAKSIN''

Evliliğine dair yapılan haberlere her fırsatta ateş püsküren Selin Ciğerci şu açıklamayı yapmıştı: ''Kimseyle uğraşmadım ben. İftira atıyorlar. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip, yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya! Herkes kendi ahlakına, geçmişine baksın!"

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci’nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır. Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. Ciğerci, bir transseksüeldir.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. 2014 yılında Galatasaray 19 yaş altı futbol takımına seçildi. 2014-2015 sezonunda, Galatasaray forması altında 23 lig maçına çıktı ve 5 gol kaydetti. Yine bu sezonda UEFA Gençlik Liginde forma giyme şansı verildi.

Bu ligde Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund'un 19 yaş altı takımlarına karşı toplamda 4 maçta forma giydi. 2015 yılında Galatasaray 21 yaş altı futbol takımına geçti. 2015-2016 sezonunda ise 26 lig maçında forma giyip, 3 gol kaydetti. Galatasaray altyapısı altında iki sezon geçirdikten sonra takımdan ayrıldı.

