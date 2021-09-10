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Selin Ciğerci'nin babası bakın hangi ünlü firmanın sahibi çıktı!

10.09.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren eski futbolcu Gökhan Çıra ile fenomen Selin Ciğerci çiftinin boşanacağı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Evlendikleri dönem düğündeki gösterişli takılarıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'nin aileden zengin olduğu iddia edilirken, Ciğerci'nin babasının ünlü bir tekstil markasının sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Gelin, çalkantılı evlilik hayatıyla magazin basınından düşmeyen Selin Ciğerci'nin kim olduğuna hep birlikte bakalım...

Selin Ciğerci'nin babası bakın hangi ünlü firmanın sahibi çıktı!

Geçtiğimiz günlerde eski futbolcu Gökhan Çıra ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Beykoz Adliyesi'nde boşanacakları haberi, magazin gündemini sarstı. Boşanma iddiaları sonrası, çiftin 2019 yılında gerçekleştirdikleri gösterişli düğün yeniden gündeme geldi. Pahalı takılarıyla bir dönem olay olan Selin Ciğerci'nin ailesinin maddi durumu merak edilirken, babasının ünlü bir giyim markasının sahibi olduğu ortaya çıktı.

Selin Ciğerci'nin babası bakın hangi ünlü firmanın sahibi çıktı!

SELİN CİĞERCİ'NİN BABASI HANGİ MARKANIN SAHİBİ?

Muhafazakar bir ailede büyüyen Selin Ciğerci, Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip. Ciğerci’nin ailesi başlangıçta oldukça yoksuldu. Ancak Ciğerci'nin babası, ünlü hazır giyim devi Defacto'yu satın alınca, bir anda hayatları değişti.
Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra Türkiye gündemine oturan Ciğerci ise sonradan kendisine Selin Beauty adında bir kozmetik firması kurdu.

Selin Ciğerci'nin babası bakın hangi ünlü firmanın sahibi çıktı!

SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA NEDEN BOŞANIYOR?

Geçmişte birçok kez ihanet iddialarıyla gündeme gelen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, bu tür olumsuz haberlere her zaman mutluluk pozlarıyla karşılık veriyorlardı. Ancak bu defa, çiftin Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı haberi, gündeme bomba gibi düştü. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadıkları için, boşanmanın tam olarak neden gerçekleştiğine dair kesin bir bilgi elde edilemiyor.

Selin Ciğerci'nin babası bakın hangi ünlü firmanın sahibi çıktı!

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci’nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır. Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

Selin Ciğerci'nin babası bakın hangi ünlü firmanın sahibi çıktı!

Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı.

Selin Ciğerci'nin babası bakın hangi ünlü firmanın sahibi çıktı!

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. 2014 yılında Galatasaray 19 yaş altı futbol takımına seçildi. 2014-2015 sezonunda, Galatasaray forması altında 23 lig maçına çıktı ve 5 gol kaydetti. Yine bu sezonda UEFA Gençlik Liginde forma giyme şansı verildi.

Selin Ciğerci'nin babası bakın hangi ünlü firmanın sahibi çıktı!

Bu ligde Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund'un 19 yaş altı takımlarına karşı toplamda 4 maçta forma giydi. 2015 yılında Galatasaray 21 yaş altı futbol takımına geçti. 2015-2016 sezonunda ise 26 lig maçında forma giyip, 3 gol kaydetti. Galatasaray altyapısı altında iki sezon geçirdikten sonra takımdan ayrıldı.

Selin Ciğerci'nin babası bakın hangi ünlü firmanın sahibi çıktı!


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Gökhan Çıra Selin Ciğerci Melisa Emirbayer
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