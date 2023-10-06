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  4. Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra nişanlandı! Dudak dudağa poz

Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra nişanlandı! Dudak dudağa poz

06.10.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, bir süredir Eylül Keleş ile beraberdi. Bir küs bir barışık giden ilişkide evliliğe giden ilk adım atıldı. Gökhan Çıra nişandan pozlarını paylaştı.

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, bir süredir birlikte olduğu Eylül Keleş ile geçtiğimiz günlerde aile arası yapılan törenle nişanlandı.

Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törenle evlilik yolunda ilk adımı atan çift pozlarını da sosyal medyadan paylaştı. Çift, törende beyaz giyinmeyi tercih etti.

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Saçlarını topuz yaptıran Keleş, straplez kesin beyaz bir elbise giydi. Gökhan Çıra da siyah tişörtün üzerine beyaz takım elbise giydi.

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İkili, çiçek temasıyla hazırlattığı organizasyonda bol bol poz vermeyi ihmal etmedi. Gökhan Çıra ve Eylül Keleş dudak dudağa pozlarını da sosyal medyadan paylaştı. Çıra paylaşımlarına "Dün de sendin, bugün de sensin yarın da sen olacaksın" notunu düştü.

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Gökhan Çıra ele

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