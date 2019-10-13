Selin Ciğerci'nin evlilik cüzdanı için verdiği fotoğraf olay oldu

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci şu sıralar evlilik telaşında... Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra ile nişanlanan şarkıcı sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla herkesi güldürdü.

Nikah işlemlerini yaptırırken verdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Ciğerci o paylaşımdan sonra hızlıca sosyal medyanın diline düştü.

Ciğerci "Bu aralar biraz fazla yoruldum da bugün de hastane, belediye derken evlilik cüzdanına foto lazım dediler onu da buldum gittim sabah da 7'de kalkmıştım yılmadım; ne olursa olsun inatla fotomu da çekilmeden evime dönmek istemedim yani... Süreç biraz yorucu..." yorumuyla fotoğrafı paylaşınca fotoğrafa yorum yağdı.

Fotoğrafın olay olmasından sonra kendisini ti'ye alan Ciğerci yine bir paylaşım yaparak şunları yazdı: "Ahhahahahaah var ya ne mesajlar ne paylaşımlar var ne fotoymuş büyüttürüp eve asacağım. Kaynanamlar akrabalarım eve gelince ben..."



