Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. Görenler Türkiye’nin Shakira’sı yorumunda bulundu.

Fiziğiyle tam not aldı

1 / 8 Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile tatile çıktı. Ünlü çift sezonun yorgunluğunu atmak için gittikleri Çeşme'de objektiflere yansıdı.

2 / 8 Instagram'da yaklaşık 800 bin takipçisi bulunan ve Türkiye'nin Shakira'sı olarak görülen Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisiyle Çeşme beach'lerinde keyif yapıyor.

3 / 8 Magazin muhabirlerinin habersizce görüntülediği Selin Ciğerci, düzgün fiziği, güzel ve bakımlı vücuduyla dikkat çekti.

4 / 8 Instagram'da yaklaşık 800 bin takipçisi bulunan ve Türkiye'nin Shakira'sı olarak görülen Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisiyle Çeşme beach'lerinde keyif yapıyor. Magazin muhabirlerinin habersizce görüntülediği Selin Ciğerci, düzgün fiziği, güzel ve bakımlı vücuduyla dikkat çekti.

5 / 8 Fotoğrafları magazin sitelerinde gören Ciğerci Instagram hesabından bu pozları paylaşarak "Hemen bu fotoğrafları istiyorum" dedi.

6 / 8 Fotoğraflara Ebru Polat ise "Hey maşallah at gibi bacım" yazdı.

7 / 8 Ciğerci ise Polat'a yanıt olarak "Shakira gibi çıkmışım at demez mi"