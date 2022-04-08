Selin Ciğerci'nin son pozuna "Bu kim?" yorumları yağdı

Son günlerde Gökhan Çıra'nın yemin törenine lüks aracıyla gidip kışlaya konvoyla girdiği için eleştirilen Selin Ciğerci pozlarıyla gündem oldu. Kendini spora veren fenomen Selin Ciğerci çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirdi. Selin Ciğerci estetikleri yeterli bulmayınca yüz düzeltme uygulamalarını da kullandı.
Selin Ciğerci son pozunda uygulamaların dozunu artırınca takipçileri aynı soruyu sordu: Bu kim?
Bir hayli değiştiği görünen Selin Ciğerci'nin son haline gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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