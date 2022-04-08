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Selin Ciğerci'nin son pozuna "Bu kim?" yorumları yağdı

08.04.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlüler estetik operasyonlar dışında FaceApp ve fotoşop uygulamaları sıklıkla kullanıyor. Ünlü isim Selin Ciğerci de bu uygulamaları tercih eden isimler arasında. Selin Ciğerci son olarak yaptığı paylaşımdaki görüntüsüyle gündem oldu. Ciğerci'yi görenler "Bu kim?" yorumları yağdı.

Selin Ciğerci'nin son pozuna "Bu kim?" yorumları yağdı

Son günlerde Gökhan Çıra'nın yemin törenine lüks aracıyla gidip kışlaya konvoyla girdiği için eleştirilen Selin Ciğerci pozlarıyla gündem oldu. Kendini spora veren fenomen Selin Ciğerci çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirdi. Selin Ciğerci estetikleri yeterli bulmayınca yüz düzeltme uygulamalarını da kullandı.

Selin Ciğerci son pozunda uygulamaların dozunu artırınca takipçileri aynı soruyu sordu: Bu kim?

Bir hayli değiştiği görünen Selin Ciğerci'nin son haline gelen yorumlardan bazıları şöyle:

klmkyy

  • Kısaca faceapp...
  • Abla bu kim?
  • Çok fazla shop olmuş gerek yoktu
  • Abla yanlış kişinin fotosunu koymuşsun
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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kadın olmaya çalışıyor ama Allah in yarattığı gibi olman imkansız yanına yaklasamazsin bile

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