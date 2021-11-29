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Selin Ciğerci'nin taktığı yüzük ve saatin fiyatı dudak uçuklattı!

29.11.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce Gökhan Çıra ile anlaşmalı bir şekilde boşanan Selin Ciğerci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Ciğerci son paylaşımındaki tektaş yüzük ve saatinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

Selin Ciğerci'nin taktığı yüzük ve saatin fiyatı dudak uçuklattı!

2017 yılında cinsiyet değiştiren ve 2019 yılında aradığı aşkı Gökhan Çıra'da bulan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evliliği iki yıl sürmüştü. Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile geçtiğimiz Eylül ayında boşanmıştı.

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Boşanma sonrasında işlerine ağırlık veren Ciğerci, aynı zamanda da bir televizyon programında jürilik yapmaya başlamıştı. Ciğerci uzun yıllar sonra imaj da değiştirmiş ve sarı olan saçlarını siyaha boyatmıştı.

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SERVET DEĞERİNDE!

Gökhan Çıra ile evliliğini noktaladıktan sonra sık sık magazin gündemini meşgul eder hale gelen Selin Ciğerci, şimdi de servet değerindeki takılarıyla dikkat çekti.

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TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programındaki habere göre 11 milyon TL'lik tektaşı ve 4 milyon 125 bin liralık saatiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Ciğerci görenlerin ağzını açık bıraktı.


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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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