MAGAZİN

Selin Ciğerci’nin yeni şarkısı 'Hikaye' yayınlanır yayınlanmaz olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 16:03 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, nişanlısı Gökhan Çıra ile birlikte rol aldığı klibini yayınladı. Ciğerci'nin klibi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya gündemine otururken klibe beğeni yağdı.

Selin Ciğerci’nin yeni şarkısı 'Hikaye' yayınlanır yayınlanmaz olay oldu!

Şarkıcı Selin Ciğerci yaza bomba gibi girdi! Ciğerci yeni şarkısını ve klibini yayınladı sosyal medya sallandı.

Sözleri Selin Ciğerci'ye ait olan 'Hikaye' bugün itibariyle YouTube'da yayınlandı.

Demet Akalın'ın da klip kurgusuna yardımcı olduğu video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi.

2

Şarkının sözleri ise şöyle:

Başıma neler geldi sayende
Aldatılan kadın oldum ben de
Çok da umurumda değil aslında
Yüzüme güler hayat elbette

Bir kalıbının adamı olaydın
Belki sana katlanırdım
Bitmeyen ihanetlerini
Yutar mıydım sandın

Falanıma filansın alayından yalansın
Düşmem bir daha tuzaklarına
Ardımdan oturup ağlarsın

Falanıma filansın yalanıma dolansın
Ben çoktan gittim oğlum
Anca hikâyelerime bakarsın

Selin Ciğerci'nin klibi bir buçuk saatte 58.898 kez tıklandı.

2

Ciğerci’ye klibinde nişanlısı Gökhan Çıra da eşlik etti. Klipte sevgilisine evlilik teklifi eden Çıra'nın taktığı 8 karat büyüklüğünde yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Aşk pozundan önce gelen poz olay olduAşk pozundan önce gelen poz olay oldu
Nurgül Yeşilçay'ın yeni partneri hangi ünlü oyuncu oldu?Nurgül Yeşilçay'ın yeni partneri hangi ünlü oyuncu oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
selin ciğerci Selin Ciğerci bikini Selin Ciğerci klip Gökhan Çıra

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

'Vedat Muriç Galatasaray'ı istiyor'

'Vedat Muriç Galatasaray'ı istiyor'

Korkunç kaza! 40 metre sürüklendi

Korkunç kaza! 40 metre sürüklendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kol saatli ayakkabısı olay oldu! Fiyatı şoke etti

Kol saatli ayakkabısı olay oldu! Fiyatı şoke etti

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncu Wilma Elles, karne dağıttı

Oyuncu Wilma Elles, karne dağıttı

Yasemin Şefkatli'den İdo ile aşk pozu

Aşk pozundan önce gelen poz olay oldu

Nurgül Yeşilçay'ın yeni partneri hangi ünlü oyuncu oldu?

Nurgül Yeşilçay'ın yeni partneri hangi ünlü oyuncu oldu?

Skandal! Mariah Carey'nin ihanet görüntüsü ortaya çıktı

Skandal! Mariah Carey'nin ihanet görüntüsü ortaya çıktı

Aleyna Tilki'den bir bikinili paylaşım daha!

Durmuyor! Bir bikinili paylaşım daha!

Özcan Deniz'in tatil istekleri şoke etti!

Tatil istekleri şoke etti! Ultra lüks

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.