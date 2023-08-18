Selin Ciğerci paylaşımına gelen "Erkek olduğun çok belli" yorumuna tepkisiz kalmadı

Son dönemde tatil pozlarıyla adından söz ettiren Selin Ciğerci markasına dair paylaşımlarına da devam ediyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken Ciğerci, son yaptırdığı estetiklerle bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Ciğerci, 16 kilo verdikten sonra çenesini eritmiş ve gözlerini yukarı çektirmişti.

Estetiklerle bambaşka bir görünüm kazanan Selin Ciğerci markasındaki ürünleri denerken çektiği videoyu paylaşınca kendisine yorum yağdı. Bazı takipçiler fenomene "Yine de erkek olduğun çok belli" yazdı.

Selin Ciğerci ise bu yoruma "Aşkım beni beğenen böyle beğensin derdim kendim değil emeğim işim" yanıtını verdi.

Başka yorumda da "Yunus polisleri" isimli hesaptan benzer yorum gelince Ciğerci "Memur bey size saygım sonsuz ama konumuz başka" dedi.





