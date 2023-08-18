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Selin Ciğerci paylaşımına gelen "Erkek olduğun çok belli" yorumuna tepkisiz kalmadı

18.08.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kozmetik markası olan ve sosyal medya fenomenleri arasında öne çıkan Selin Ciğerci sık sık markasına dair paylaşımlar yapıyor. Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra zayıflayan ve estetikleriyle bambaşka bir görünüme kavuşan Ciğerci kendisine gelen "Erkek olduğun çok belli" yorumuna tepkisiz kalmadı.

Son dönemde tatil pozlarıyla adından söz ettiren Selin Ciğerci markasına dair paylaşımlarına da devam ediyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken Ciğerci, son yaptırdığı estetiklerle bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Ciğerci, 16 kilo verdikten sonra çenesini eritmiş ve gözlerini yukarı çektirmişti.

Estetiklerle bambaşka bir görünüm kazanan Selin Ciğerci markasındaki ürünleri denerken çektiği videoyu paylaşınca kendisine yorum yağdı. Bazı takipçiler fenomene "Yine de erkek olduğun çok belli" yazdı.

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Selin Ciğerci ise bu yoruma "Aşkım beni beğenen böyle beğensin derdim kendim değil emeğim işim" yanıtını verdi.

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Başka yorumda da "Yunus polisleri" isimli hesaptan benzer yorum gelince Ciğerci "Memur bey size saygım sonsuz ama konumuz başka" dedi.
Ekran Alıntısı


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Selin Ciğerci sosyal medya

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