MAGAZİN

Selin Ciğerci şarkıcı oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 19:52 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olan ve Instagram'da 800 bin takipçisi bulunan Selin Ciğerci şarkıcılığa kolları sıvadı.

Selin Ciğerci şarkıcı oldu

Selin Ciğerci 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkardı. Selin Ciğerci'ye ilk şarkısında Ebru Polat eşlik etti. 5 karat isimli şarkısına klip çeken Selin Ciğerci haberi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

'ALLAH'IM KÖTÜ KALPLİ İNSANLARDAN UZAK TUT BENİ'
"Allah'ım utandırma. Kötü kalpli insanlardan uzak tut beni. Ne desem bilemedim severek heyecanla bir işe baş koydum emek verdim umarım beğenirsiniz kızlar paylaşırsınız dinlerken bana eğlenceli hikayeler atarsınız şimdi birazcık bana destek zamanı"

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