Selin Ciğerci şarkıcı oldu

Selin Ciğerci 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkardı. Selin Ciğerci'ye ilk şarkısında Ebru Polat eşlik etti. 5 karat isimli şarkısına klip çeken Selin Ciğerci haberi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

'ALLAH'IM KÖTÜ KALPLİ İNSANLARDAN UZAK TUT BENİ'

"Allah'ım utandırma. Kötü kalpli insanlardan uzak tut beni. Ne desem bilemedim severek heyecanla bir işe baş koydum emek verdim umarım beğenirsiniz kızlar paylaşırsınız dinlerken bana eğlenceli hikayeler atarsınız şimdi birazcık bana destek zamanı"

