Selin Ciğerci sitem etti: Neslican'ın cenazesine gittim ama...

Instagram’da kimse benden para istemesin mesajla. Valilik izini olamayan kimseye yardım yapamam çünkü ben bu konuda bir kez uyarıldım. Bu yüzden sessizce bireysel şekilde yapılacaksa yapıyorum.

Kazandığım sponsor ücretlerini dağıtacağım. Berfin’e henüz parasını veremedim. Yardım yapılması için valilik onayı lazım. Parası bende hazır kendi aramızda halledeceğiz.

"BEN DE KÖTÜ GÜNLER YAŞADIM"

Mesaj kutum IBAN’la dolu. Ben de kötü günler yaşadım, kimseden bir kuruş para istemedim. Kapı girişlerinde yattım, antrede uyudum. Üç buçuk ay sürdü bu durum.

"ŞOFÖRLÜK YAPTIM"

Kendim kazamaya başlayınca da ev tuttum. İlk paramı taksi şoförlüğü yaparak kazandım. Sosyal medyadan ilk paramı kıyafet tanıtımı yaparak kazandım. 150-200 lira kazandım.

"OKUL YAPTIRMAK EN BÜYÜK HAYALİM"

Şimdi tabi fiyatlar değişti, ben vergilerimi veriyorum. İlk beşe girmesem de o listeye gireceğim. Okul yaptırmak gibi bir planım da var en büyük hayalim.

NESLİCAN'LA 20 GÜN ÖNCE KONUŞTUK"

Neslican ile 20 gün önce konuştuk. Beni aradı ‘abla geliyor muyum düğüne’ dedi. Ben de ‘iyi olursan kesinlikle gel’ dedim. Neslican ile sosyal medyadan tanıştık. Ben mesaj attım ona ‘bir şeyler yapalım, görüşelim’ dedim. ‘Düğünde rahat edemezsen eve gel evde de görüşebiliriz’ dedim. O da ‘yok abla halay bile çekeceğim’ dedi. Gülüştük… Sonra vefat haberini öğrendim. Cenazesine gittim. Yakın çevresinden kimse yoktu. Çalıştığı kanaldan ne bir müdürü ne de arkadaşı vardı. Bu durum çok üzücü...