Selin Ciğerci süper minisiyle sahnede oryantal yaptı! "Güzel zayıflamış"

Uzun aradan sonra Lerzan Mutlu sahnelere döndü. Mutlu, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile sahneye çıkarken Selin Ciğerci'yi de sahnesinde ağırladı. Selin Ciğerci sahnede İbrahim Tatlıses’in "Haydi söyle" şarkısını seslendirdi. Selin Ciğerci bununla da kalmadı sahnede oryantal yaptı.

Kalça dansıyla izleyenleri coşturan Selin Ciğerci'nin zayıflığı gözlerden kaçmadı. Gökhan Çıra ise yeniden barışan ünlü şarkıcı için "Zayıflamış enerjisi de dansa yansımış güzel olmuş", "Güzel zayıflamış" yorumları yapıldı.



Lerzan Mutlu da Selin Ciğerci için "Türkiye’nin Kim Kardashian'ı Selin Ciğerci" yorumunda bulundu.

Çıra ile ayrıldığı dönemde kendini spora veren Selin Ciğerci 13 kilo vermişti.



