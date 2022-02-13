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Selin Ciğerci süper minisiyle sahnede oryantal yaptı! "Güzel zayıflamış"

13.02.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci Lerzan Mutlu'nun sahnesini izlemeye gitti. Sahneye çıkan Selin Ciğerci süper mini elbisesiyle oryantal yaptı. Son dönemde kendini spora veren Ciğerci'nin görüntüsüne "Güzel zayıflamış" yorumları yağdı. Ciğerci kısa süre önce 13 kilo verdiğini açıklamıştı.

Selin Ciğerci süper minisiyle sahnede oryantal yaptı! "Güzel zayıflamış"

Uzun aradan sonra Lerzan Mutlu sahnelere döndü. Mutlu, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile sahneye çıkarken Selin Ciğerci'yi de sahnesinde ağırladı. Selin Ciğerci sahnede İbrahim Tatlıses’in "Haydi söyle" şarkısını seslendirdi. Selin Ciğerci bununla da kalmadı sahnede oryantal yaptı.

Kalça dansıyla izleyenleri coşturan Selin Ciğerci'nin zayıflığı gözlerden kaçmadı. Gökhan Çıra ise yeniden barışan ünlü şarkıcı için "Zayıflamış enerjisi de dansa yansımış güzel olmuş", "Güzel zayıflamış" yorumları yapıldı.

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Lerzan Mutlu da Selin Ciğerci için "Türkiye’nin Kim Kardashian'ı Selin Ciğerci" yorumunda bulundu.

Çıra ile ayrıldığı dönemde kendini spora veren Selin Ciğerci 13 kilo vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Lerzan Mutlu Selin Ciğerci
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