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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan alkışlanacak hareket! 'AKUT ile görüştük...'

01.11.2020 15:32 | Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan alkışlanacak hareket! 'AKUT ile görüştük...'

Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra, İzmir'de yaşanan deprem sonrası Kasım ayı boyunca kazançlarının bir kısmını AKUT'a bağışlayacaklarını duyurdular.

Kendi kozmetik firmasıyla meşgul olan Selin Ciğerci sosyal medya hesabından İzmir için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Gökhan Çıra ile evlenen giren Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinin beğenisini topladı. Ciğerci ve Çıra çekmiş olduğu videoda kasım ayı boyunca markalarının indirimde olacağını ve gelirlerinin bir kısmını AKUT'a bağışlayacaklarını duyurdu.

''YAPTIĞIMIZ YARDIMI PAYLAŞACAĞIZ''

Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ''Tek yürek olmamız gereken bu zamanlarda kasım ayındaki bütün gelirimizin -kendi şirketim ve eşimin şirketinİ- bir kısmını Akut derneği'ne bağışlıyoruz ve herkesi davet ediyoruz. Aralık ayının başında yaptığımız yardımı da sizlerle paylaşacağız. GEÇMİŞ OLSUN GÜZEL İZMİR'' notunu düştü.

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