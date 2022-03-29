Selin Ciğerci Will Smith'i paylaşıp gönderme yaptı! Gökhan Çıra'yı da araya sıkıştırdı

Sosyal medya fenomeniyken iş hayatına atılan ve kendi markalarını kuran Selin Ciğerci özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Boşandıktan sonra verdiği kilolarla gündem olan Selin Ciğerci eski eşi Gökhan Çıra'ya döndü. Bir süredir bedelli askerlik yapan Çıra'nın dönmesi an meselesi. Ciğerci de bunu duyurmak için ilginç bir yol seçti.

Bedelli askerlik yapan eski eşi Gökhan Çıra'nın 2 gün sonra döneceğini Will Smith'in Oscar'daki tokat olayı üzerinden duyurdu.

Ciğerci paylaşımında "Bundan sonra benim hakkımda atıp tutarlarsa (Gerçi atılmadık iftira kalmadı) Gökhan'a yapma demeyeceğim. Gökhan Smith çarşamba geliyor" dedi.

