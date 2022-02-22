Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu! Bomba yanıt

Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişki ve lüks yaşantısıyla gündeme geliyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci spor ve diyetle 13 kilo verdi. Yeni imajıyla ve tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'ye hayranlarından beğeni yağıyor.

Selin Ciğerci son olarak Cansu Canan Özgen’in 40 sorusuna yanıt verdi. Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu. Ciğerci fragmanda bu soruya şu yanıtı verdi:

"Böyle burada ceketli oturduğuma bakma, evde her yerim ayrı oynar."



