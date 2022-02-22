MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu! Bomba yanıt

Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu! Bomba yanıt

22.02.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci son dönemde iddialı tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekiyor. 13 kilo verdikten sonra iddialı paylaşımlar yapan Ciğerci, Cansu Canan Özgen’in programına katıldı. "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusu sorulan Ciğerci bomba bir yanıt verdi.

Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu! Bomba yanıt

Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişki ve lüks yaşantısıyla gündeme geliyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci spor ve diyetle 13 kilo verdi. Yeni imajıyla ve tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'ye hayranlarından beğeni yağıyor.

Selin Ciğerci son olarak Cansu Canan Özgen’in 40 sorusuna yanıt verdi. Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu. Ciğerci fragmanda bu soruya şu yanıtı verdi:

Ekran Alıntısı

"Böyle burada ceketli oturduğuma bakma, evde her yerim ayrı oynar."

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık elbise ve kombin önerileriDemet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık elbise ve kombin önerileri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti
Süper minili paylaşım! "Ayıp sınırını aşmış durumda" demiştiSüper minili paylaşım! "Ayıp sınırını aşmış durumda" demişti
Ünlü oyuncu Milyoner'e damga vurdu! Öyle bir soruda elendi ki...Ünlü oyuncu Milyoner'e damga vurdu! Öyle bir soruda elendi ki...
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

İlginizi Çekebilir

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

İşinden istifa etti! Seksi pozlarını satarak servet kazanıyor

İşinden istifa etti! Seksi pozlarını satarak servet kazanıyor

Telefon konuşmasını herkes duydu! "Hayatımı mahvettin"

Telefon konuşmasını herkes duydu! "Hayatımı mahvettin"

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.